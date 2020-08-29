وعد تستعد لإطلاق ألبوم "وعد 2020" مع روتانا

تستعد الفنانة السعودية وعد، لطرح ألبومها الغنائي الجديد، "وعد 2020"، خلال الأيام المقبلة مع شركة روتانا للصوتيات.

وأعلنت شركة روتانا، عن برومو الألبوم الجديد للفنانة السعودية، مشيرة إلى أن الألبوم سيكون متوفرا عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيق ديزر خلال أيام قليلة مقبلة.

يذكر أن شركة روتانا، طرحت منذ ساعات، أولى أغنيات ألبوم الفنان تامر حسني الجديدة، "اختراع"، والتى شارك في غنائها الفنان محمود العسيلي، وهي إحدى أغنيات ألبوم "تامر" الجديد "خليك فولاذي".