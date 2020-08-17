إليسا تعلن رسميا مغادرتها شركة روتانا بعد تعاون 14 عاما

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، نهاية مسيرتها الفنية مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات رسميا، مع طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي" رسميا في الأسواق.

الألبوم طُرح منذ ما يقرب من 3 أسابيع عبر المنصات الالكترونية، ولكنه طرح اليوم رسميًا في الأسواق ومنافذ البيع بعدد من الدول العربية وعلى رأسهم دولة الإمارات.

إليسا دونت في كلماتها الافتتاحية لكتيب الألبوم أنها قررت رسميًا الانفصال عن شركة روتانا، مثلما تترك الفتاة منزل والديها لكي تبدأ حياة مستقلة لنفسها، ووجهت شكرًا خاصًا لسالم الهندي رئيس الشركة التنفيذي، الذي وصفته بكونه الأب الروحي لها وسبب رئيسي في نجاح أعمالها الفنية الماضية.

وخصصت سطورا خاصة لطوني سمعان المدير التنفيذي للشؤون الفنية، ووصفته بأنه ذكي وعبقري.

وبدأ مشوار إليسا مع روتانا عام 2004 بألبوم أحلى دنيا، وجرى تجديد التعاقد بينهم 3 مرات شهدت كل مرة منهم طرح 3 ألبومات كان آخرها صاحبة رأي.