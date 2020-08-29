بحبك وبرتاحلك لأنغام تحصد نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

في أقل من 24 ساعة، بعد طرح النجمة الكبيرة أنغام، أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، استطاعت الأغنية أن تأتي ضمن صدارة الفيديوهات عبر يوتيوب.

ووصل عدد مشاهدي الأغنية خلال الساعات الماضية، إلى ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

"بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.

كانت أنغام قد بدأت الترويج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها على تيك توك، استعدادًا لطرحها عبر منصاتها الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وعلقت الفنانة "أنغام" على الحفل الذي أحيته عند سفح الهرم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشرت صورة لها من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت: "ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير، عيدكم مبارك من مصر"، مختتمة منشورها بـ"تحيا مصر".