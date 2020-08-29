فيديو.. سعد الصغير يرد سخرية مدحت العدل بشأن الأهلي والزمالك: الدم أحمر لكن البيض أبيض

رد الفنان سعد الصغير، على الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بعد سخرية الأخير من أغنيته "بحبك يا حمار".

وكان مدحت العدل تحدث عن تشجيع سعد الصغير لفريق النادي الأهلي، في إشارة إلى الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك، خلال تغريدة له عبر "تويتر".

وقال سعد الصغير في ختام مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيس بوك": "ما تيجي أعلمك إزاي تقول إفيهات يا دكتور"، قبل أن يخرج سكينا ويضيف: "دي سكينة يا دكتور بعد الشر عليك".

وتابع: "لو عملت عملية وفتحت، هتنزل إيه؟ هتنزل دم أحمر يا دكتور".

وواصل حديثه الساخر: "طب الصبح، أول ما تفطر بتفطر بيض، البيض دة إيه؟ أبيض يا دكتور، هي دي القافية".