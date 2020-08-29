وفاة بطل "بلاك بانثر" تشادويك بوسمان عن عمر يناهز 43 عاما

توفي النجم الأمريكي تشادويك بوسمان، بطل فيلم"Black Panther" الشهير عن عمر يناهز 43 عامًا بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون.

وأصدرت عائلته بيانًا قالت فيه "إنه لمن دواعي الأسى الشديد أن نؤكد وفاة تشادويك بوسمان المأساوية، تم تشخيص تشادويك بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون في عام 2016، وصارع معه في السنوات الأربع الماضية حيث تقدم إلى المرحلة الرابعة".

وأضاف البيان: "لقد كان شرف حياته المهنية إعادة الملك T'Challa إلى الحياة في فيلم Black Panther"، وفقًا لموقع مجلة "فارايتي".

وأكد بيان أسرته، أن الممثل والكاتب الأمريكي الراحل مات في بيته مع زوجته، وأهله إلى جانبه.

وشارك تشادويك في عدد من الأفلام الشهيرة، أبرزها "Black Panther"، وجزئين من سلسلة أفلام "Avengers"، واللذان حملا عنوان: "Infinity War، وEndgame"، بالإضافة لمشاركته في أفلام "Marshall"، و"21 Bridges" وغيرها.