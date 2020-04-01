وفاة النجم العالمي أندرو جاك بفيروس كورونا عن عمر الـ76 عاما

توفى النجم العالمي أندرو جاك، نجم سلسلة أفلام سيد الخواتم، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، عن عمر ناهز الـ76 عامًا، حسبما ذكر موقع "مترو" الإنجليزي.

وأوضح الموقع، أن أندرو جاك، كان يمكث في مستشفى خارج العاصمة لندن، وعانى في الأيام الأخيرة من مضاعفات فيروس كورونا، وتدهورت حالته، حتى وافته المنية.

نشرت جابرييل روجرز زوجته، على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة إنستجرام" "يكسر قلبي أن أخبرك أننا فقدنا رجلاً اليوم ،تم تشخيص أندرو جاك بالفيروس التاجي عندما دخل المستشفى قبل أقل من 48 ساعة في ضواحي لندن"،

وأضافت "مات اليوم ولم يكن يشعر بأي ألم ،وتوفى سلميا وهو يعلم أن أطفاله ، وأولاده ، وأحفاده ، وأخوه ، وأصدقائه، وأنا كلنا معه ،إعتنوا بأحبائكم".