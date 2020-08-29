مدحت العدل يعتذر لـ سعد الصغير: الجمهور بقاله 20 سنة بيتنمر بشيكابالا

اعتذر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن سخريته من أغنية "بحبك يا حمار" وربطها بجمهور نادي الأهلي، حيث قال عن مشجعي النادي الأحمر "يمثلهم سعد الصغير بتاع أغنية بحبك يا حمار"، مضيفًا "أنا بحبه، وممكن أعتذر لو زعل من كلامي"، مستدركًا أن جمهور النادي الأبيض "يتنمر منذ 20 عامًا على لاعب الزمالك شيكابالا، ولونه وشكله، وقدم الزمالك شكوى في الفيفا بسبب ذلك".

"العدل": أنا أملك ثقافة الاعتذار.. لكني متعصب لنادي الزمالك

وعن سبب نشره لتدوينته التي اغضبت المغني سعيد الصغير، قال "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten": "طلع حد على قناة الأهلي وبيقول على جمهور الزمالك إنه فاوست، يعني الرجل الذي باع نفسه للشيطان، ورد واحد من الأهلاوية مش عايز أقول اسمه، أنت فاكر إن دول عارفين مين فاوست والكلام ده على جمهور الزمالك وده تنمر على الجمهور".

وتابع "العدل": "أنا رديت وقولت يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ وأحمد زويل وكبار مثقفي مصر مش عارفين مين هو فاوست، واللي عارفه الجمهور اللي منه المطرب اللي غنى (بحبك يا حمار) يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

وواصل: "التنمر إنّي أقول عليك إنك أسمر واتريق على سمرتك وإنّي أقول عليك قصير، هو ده التنمر، لكن التويتة اللي قولتها لم أزايد على سعد الصغير في شيء" في حاجة"، متابعًا "إن كان زعل أنا ممكن اعتذر بشدة، بمنتهى البساطة، والموضوع خلص على كدة"، مستكملًا: "يعني انتوا شايفين عشان قولت كدة أبقى متنمر، وانتوا مش متنمرين".

وأضاف "العدل": "أنا أملك ثقافة الاعتذار"، مشددًا على أنَّه متعصب لنادي الزمالك، مجددًا اعتذاره على الهواء بقوله: "أنا بعتذر كمان مرة على الهواء، أنا مقصدتش أي حاجة، كلامي مجرد رد فعل، وبرضه بعتذر، وأنا أكبر بكتير من إنّي أرد على الحاجات اللي زي دي".

ووصف "العدل"، الفرحة بهزيمة نادي الزمالك في الدوري العام بـ"فرحة هستيرية تفوق الوصف"، واعدًا بأنَّه لن يدخل هذا المعترك مرة أخرى حتى لا يقلل من قيمته التي يقدرها".

وكان السينارست مدحت العدل، نشر تغريدة عبر تويتر كتب فيها: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".