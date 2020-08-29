سعر الدولار اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 29 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية سجل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.

وسجّل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وخلال الشهور القليلة الماضية، شهد سعر الدولار حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بجائحة فيروس كورنا المستجد والذي أدى إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، اقترب سعر الدولار من أدنى مستوى، حيث سجل اليورو في أحدث تداولات 1.1822 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.1850 دولار في وقت سابق، ليعاود استقراره أمس.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توقعاته باستمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، والتي وصل خلالها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، وفق مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وأعد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول الآثار السلبية والتغيرات التي أصابت قطاعات الاقتصاد المصري بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، وذلك خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2020، والتي أفادت أن الآثار السلبية لجائحة كورونا طالت صافي الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك المركزي، حيث تراجعت قيمة المتغير في أعقاب جائحة كورونا خلال الفترة الفرعية من فبراير إلى مايو 2020، من 45.5 مليار دولار في فبراير إلى 36 مليار دولار في مايو 2020، بنسبة انخفاض قدرها 20.9%.