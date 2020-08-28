استقرار سعر الدولار في تعاملات الجمعة

استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل في البنك المركزي 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا حتى الساعة الـ4 عصرًا.