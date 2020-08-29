ضبط عامل حاول إدخال أقراص مخدرة لشقيقه المحبوس بسوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج، من ضبط عامل يقيم دائرة المركز، أثناء محاولته إدخال 20 قرصا مخدرا - وضعها داخل علبة سجائر - لشقيقه المحبوس في قضية ضرب أفضى إلى موت.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتمكن ضباط المركز من ضبط علبة سجائر وبداخلها 20 قرصا يشتبه أن تكون أقراص مخدرة حيازة "السيد.ا.ا"، 25 عاما، عامل، ومقيم مركز سوهاج أثناء محاولته إدخالها لشقيقه "محمد"، 23 عاما، عامل، المقيم بذات العنوان والمودع بالسجن والمحكوم عليه في قضية جنايات مركز سوهاج لسنة 2019، "ضرب أفضى إلى موت" أثناء تفتيش الزيارة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها لشقيقه المسجون للتعاطي، حرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.