فاروق الباز يحاضر عن "أبولو" بمكتبة الإسكندرية

يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان (كيف نجح برنامج أبولو التابع لناسا في الستينيات)، يلقيها الدكتور فاروق الباز مدير متقاعد لمركز الاستشعار عن بُعد، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية لعلماء مصر والعالم المصري الأمريكي بوكالة ناسا سابقًا، وذلك يوم الإثنين المقبل.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مكتبة الإسكندرية لطرح ومناقشة التقنيات، والتطورات في مختلف المجالات.

تتناول المحاضرة نبذة عن رحلات أبولو الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة الستينيات، من القرن العشرين الميلادي.

وجدير بالذكر أن طبيعة الرحلات الفضائية لاكتشاف القمر والفضاء قد تغيرت بعد رحلة 11Appollo، وذلك عن طريق اعتماد استخدام الآلات الفضائية الآلية، والتي جرى جمع الكثير من البيانات الجديدة حول القمر وكواكب النظام الشمسي من خلالها.

تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي بإدارة مؤسسات المعلومات بقطاع المكتبات، والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات.