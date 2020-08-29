حبس فتاة بتهمة قتل ثري عربي بالسيدة زينب طمعا في ثروته

قررت النيابة العامة حبس فتاتين وشابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل ثري عربي داخل شقة في السيدة زينب وسرقته.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وأفادت التحقيقات إن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بإحدى الفتاتين، وأنها استعانت بباقي المتهمين ونفذت الجريمة طمعًا في أمواله، خاصة وأنها زارته عدة مرات في شقته وتعرف أنه يقيم بمفرده.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بعثوره على قريبه مقتولًا داخل شقته في ظروف غامضة، وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وبمناظرة جثة المجني عليه، تبين أن الواقعة حدثت قبل أربعة أيام من اكتشافها وتعرض الجثة للتعفن.

وأظهرت المناظرة أن المجني عليه موثق بملابسه من اليد والقدم، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بجسده، كما عثر على قطعة ملابس "قميص رجالي" ملفوف حول رقبته مع وجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين أنه سبب الوفاة.

واستمعت النيابة إلى أقوال قريب المجني عليه، الذي قال إنه كان يحاول التواصل بالمجني عليه، إلا انه وجد هاتفه مغلقًا لأكثر من يومين، ولم يتمكن من الوصول إليه فذهب إلى شقته للإطمئنان عليه، وظل يطرق الباب دون إجابة، فاستعان بالجيران للدلوف إلى الشقة فعثروا عليه مقتولًا وموثقًا من اليد والقدمين، فأبلغوا الجهات الأمنية.