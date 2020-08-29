التحريات تكشف تفاصيل مقتل ثري عربي في السيدة زينب: وراءها شابين وفتاتين

توصلت تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة، إلى أن فتاتين وشابين، وراء مقتل ثري عربي الجنسية داخل شقته في منطقة السيدة زينب، وأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، حيث تم العثور على بعثرة في محتويات الشقة.

وأشارت التحريات أن فتاه تربطها علاقة صداقة مع المجني عليه، استعانت بصديقتها وشابين، لتنفيذ الواقعة، حيث قاموا بتخدير المجني عليه وبعد ذلك قتلوه عن طريق خنقه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة السيدة زينب، مفاده العثور على ثري عربي الجنسية، مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة ثري عربي الجنسية، ويرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود آثار خنق حول رقبته.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.