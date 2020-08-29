تفاصيل "جريمة أكتوبر": شاب أقام علاقة بالإكراه مع سورية أمام ابنها

واصلت الأجهزة الأمنية التحقيق مع سيدة تحمل الجنسية السورية، تعرضت للاغتصاب أمام نجلها 6 سنوات، على يد شاب يعمل سائق توك توك تحت تهديد السلاح داخل شقتها بمنطقة أكتوبر.

واستمعت القوات لأقوال الضحية 25 سنة، تعمل مشرفة حضانة أهلية، والتي أكدت أثناء مناقشتها أمام رجال المباحث، أنها عقب عودتها إلى المنزل بصحبة ابنها عمار 6 سنوات وأثناء قيامها بفتح باب الشقة، قام المتهم بدفعها وتهديدها بالسلاح، واستولى على خاتم ذهبي منها بعد أن وضع السكين حول رقبة نجلها.

وأضافت الضحية قائلة: "إنها فوجئت بقيام المتهم بإجبارها على خلع ملابسها وأقام معها علاقة تحت تهديد السلاح أمام نجلها الصغير، وعقب الانتهاء من ارتكابه للجريمة، اتفقت معه على لقائه مرة أخرى، وعقب وصوله إلى الشقة أخطرت قسم الشرطة".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال الضحية، أجرت القوات مواجهة بينها وبين المتهم، 27 سنة يعمل سائق، واعترف بتفاصيل جريمته المروعة، وجرى التحفظ على عليه، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وقررت جهات التحقيق عرض الضحية على الطب الشرعي، وتحفظت على سلاح الجريمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.