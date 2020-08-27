تفاصيل جريمة كفر الدوار: المتهم فشل في اغتصاب الأم فذبحها مع طفليها

بعد عصر الثلاثاء الماضى، وتحديدًا قبل حلول الساعة الخامسة بقليل، توقفت سيارة نقل أمام منزل حديث البناء مكون من عدة طوابق بمنطقة منشية النصر التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كانت الأجواء عادية تماما، سيارة نقل نزل منها سائق وقام بتفريغ حمولته من المفروشات المنزلية، ومساعدة شابة عشرينية في نقلها إلى إحدى الشقق بالعقار.. مرت عدة ساعات حتى حل الليل ومعه صرخات شقت السكون الذى يلف المكان.

في الساعات القليلة ما بين توقف السيارة النقل ودوي الصرخات، وقعت واحدة من أبشع جرائم القتل، عقب العثور على جثث لأم شابة في بداية العشرينيات، تدعى ياسمين وطفليها التوأم على وإسلام (3 سنوات).. الجثث تم العثور عليها مذبوحة بوحشية، من الرقبة، ومصابة بطعنات في مناطق مختلفة بالجسم، كانت الجثث ملقاة في حجرتين بالشقة، لا أثر لأداة الجريمة، ولا للقاتل، ووسط الفوضى التى تعم المكان، صدر صوت بكاء، تبين أنه لرضيعة، ملفوفة في بطانية، ربما نجت بأعجوبة من المذبحة.

ما دار في تلك الساعات القليلة من مساء الثلاثاء الماضى، كشفت غموضه تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمشاركة ضباط مباحث البحيرة، وتوالت المفاجآت، لتزيح الغموض عن المذبحة التى وجهت أصابع الاتهام فيها للزوج الذى تبين اختفاؤه وعدم وجوده في مسرح الجريمة.

بقى الزوج خلال الساعات التى تلت ذلك قاتلا محتملا لأسرته، لكن في غياب الأدلة ضده، قام فريق البحث بتوسيع مجال التحري، والبحث، في دائرة شملت كل من تربطه صلة بالأسرة، وآخر الأشخاص الذين شوهدوا بصحبتهم.

وتوالت التفاصيل في محضر التحريات، حيث تبين أن آخر من شوهد مع الأم القتيلة، هو ابن عمها، الذي يعمل سائقًا، وتطوع لنقل أغراض الأسرة ومساعدتها في الانتقال الى شقة جديدة بمنطقة بندر كفر الدوار.

ووفقا للتحريات، فقد ساعد المشتبه به الأم في نقل الأغراض إلى الشقة، كانت الأم وتدعى ياسمين 23 عامًا، منهكة، تحمل رضيعة على يدها، وترتب شؤون منزلها، وتلبى طلبات طفلين آخرين "القتيلين علي وإسلام" أنهك التعب الجميع، توجه الطفلان للنوم بينما بقيت الأم، وابن العم والرضيعة، بكت الرضيعة من الجوع، فدخلت الأم لغرفتها لترضعها.

في الصالة كان عقل ابن العم مشغولا، توجه لغرفة الأم، بحجة سؤالها إن كانت تحتاج لشيء آخر، فتح الباب دون استئذان، شاهدها ترضع طفلتها، تجمد مكانها للحظات قبل أن يغلق الباب ويخرج.

انتهت الأم من إرضاع الطفلة التى أثقل الشبع عينيها فنامت، تركتها الأم وسط أغراض مبعثرة على السرير، وخرجت لتجد ابن العم في الصالة، شكرته الأم على مساعدته، وقالت له إنها ستعد له الشاى، لكن المشتبه به كان يطمع في أكثر من كوب شاى، نهض من مكانه ولحق بالأم، قبل دخول المطبخ، وضع يده على كتفها، وهو يتصبب عرقًا، التفتت له ياسمين بفزع.

"راودها عن نفسها"، هكذا سطرت التحريات، ما فعله المشتبه به لاحقا، لكنها رفضت، اتهمته بالجنون، لكنه لم يرتدع فهجم عليها محاولا إدخالها الحمام، لكنها صرخت، مبررا جريمته: "قلت تعبانة ومش هناهد كتير، وسهلة"، صرخات الأم أعادت السائق لوعيه، لأول مرة ينتبه إلى أنه في ورطة، بسرعة وخوفا من افتضاح أمره، دخل المطبخ، الذي كان على بعد خطوات، والتقط سكينًا.

حاولت الأم الهرب ومواصلة الصرخات، فقرر المتهم إسكاتها للأبد، رفع يده بالسكين، وذبحها من رقبتها، لتفقد المجنى عليها مقدرتها على الصراخ والمقاومة، ويعم الصمت.

التفت المتهم على صوت باب غرفة، ليجد طفلي المجني عليها، ينظران له ولأمهما بفزع، شل الرعب حركات الطفلين، فقط نظرات ذاهلة، تبادل المتهم معهما نظرة قبل أن يلحق بهما، ويمسك بهما واحدًا تلو الآخر في حجرتهما، ويذبحهما.

"جريت خرجت قبل ما حد يشوفني، ومرضيتش أقتل البت الصغيرة" هكذا أقر المتهم باكيا، في محضر الشرطة، قبل إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وفى وقت سابق نجحت أجهزة الأمن في التوصل لمرتكب واقعة جريمة كفر الدوار التي راح ضحيتها سيدة وطفليها التوأم، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بحى منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا.

وأكدت مصادر أمنية أن جهات التحقيق تمكنت من تحديد هوية المتهم وتم ضبطه وجارٍ مناقشته حول ملابسات الواقعة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز كفر الدوار، بوقوع مذبحة في حي منشية النصر بكفر الدوار، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن"، على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع.م"، 23 عامًا، و"على ا.م"، 3 أعوام، و"محمد ا.م"، 3 أعوام، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر.