ضحايا كورونا في بلاد الشام والرافدين.. العراق يتصدر

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 45 إصابة بكورونا المستجد، أمس الخميس، منها 39 محلية، ليرتفع إجمالي للإصابات إلى 1801.

وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، في موجز إعلامي، إنه تم تسجيل 9 حالات شفاء منها 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميت.

وأشارت الوزراء الأردنية، إلى إجراء 13950 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي الفحوصات التي أجريت حتى الآن 791172 فحصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت رئاسة الوزراء، أنه بدأت ساعات حظر التجول الشامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس الخميس، وتستمر لمدة 24 ساعة.

من جانبه، قال مدير صحة إربد-في شمال الأردن- الدكتور رياض الشياب، إن لجنة الأوبئة في المحافظة أوصت، أمي الخميس، بفك الحجر الفندقي عن 138 عاملا في مركز جابر الحدودي جرى حجرهم في أحد فنادق إربد، فيما أوضح محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، أنه جرى، أمس الخميس، عزل 6 بنايات، منها بنايتين في ضاحية الأمير حسن بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 14935

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 689 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 14935 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، في بيان، إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات بالوباء إلى 146 حالة.

وذكرت الصحة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية بلغ 9070 فحصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 622 إصابة جديدة بالوباء

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 حالات وفاة، و622 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وتعافي 325 مُصابا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي، أمس الخميس، إنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 158.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 26 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا المستجد، بالقطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الوزراة في بيان، إن إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي بلغ 138، بينها 63 حالات نشطة، منها 26 محلية، و37 لعائدين من الخارج.

وأشارت الوزارة في إحصائية، إلى انه منذ بدء تفشي الوباء في مارس الماضي، سجلت 3 وفيات ، و 72 حالة شفاء.

وأضافت وزارة الصحة في القطاع غزة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا المستجد لأحد الطواقم الصحية بغزة.

ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 2504

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 64 إصابة جديدة وشفاء 19 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بكورونا.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا بلغت بلغت 2504 شفيت منها 569 وتوفيت 100 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ارتفاع إجمالي الشفاء من كورونا في العراق إلى 161009

وفي العراق، ارتفعت حالات الشفاء من كورونا المستجد بالمقارنة مع نسبة الإصابات، وقالت وزارة الصحة والبيئة، أمس الخميس، في بيان، إنه "تم فحص 22318 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1524864".

وسجلت الوزارة العراقية، 3794 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء 161009، أما الإصابات الجديدة بلغت 3651 حالة، لتصل حصيلة الإصابات بكورونا المستجد إلى 219435، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وسجلت الصحة العراقية، 72 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 6740.

وكان وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 24.534.298، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 833.176 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 17.000.702حالة.