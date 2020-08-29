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شروط وإجراءات الحصول على قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي

السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح

كتب:

أسماء زايد
11:21 ص | السبت 29 أغسطس 2020
احدى المستفيدات من قرض "مستورة" لدعم المرأة

احدى المستفيدات من قرض "مستورة" لدعم المرأة

يسعى الكثيرون للحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي، وتقدم "الوطن" شروط الحصول على القرض وإجراءات الحصول عليه:

شروط للحصول على قرض من بنك ناصر:-

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

إجراءات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر:

- صورة بطاقة الرقم القومي "سارية" .

- الرقم التأميني للمقترض.

- طلب الحصول على القرض.

- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الإجتماعية.

- بيان معاش إن وجد.

-إيصال مرافق حديث.

- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

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