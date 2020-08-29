شروط وإجراءات الحصول على قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي
السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح
كتب:
أسماء زايد
11:21 ص | السبت 29 أغسطس 2020
احدى المستفيدات من قرض "مستورة" لدعم المرأة
يسعى الكثيرون للحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي، وتقدم "الوطن" شروط الحصول على القرض وإجراءات الحصول عليه:
شروط للحصول على قرض من بنك ناصر:-
- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.
- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.
- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.
- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.
إجراءات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر:
- صورة بطاقة الرقم القومي "سارية" .
- الرقم التأميني للمقترض.
- طلب الحصول على القرض.
- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الإجتماعية.
- بيان معاش إن وجد.
-إيصال مرافق حديث.
- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.