شروط وإجراءات الحصول على قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي

يسعى الكثيرون للحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي، وتقدم "الوطن" شروط الحصول على القرض وإجراءات الحصول عليه:

شروط للحصول على قرض من بنك ناصر:-

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

إجراءات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر:

- صورة بطاقة الرقم القومي "سارية" .

- الرقم التأميني للمقترض.

- طلب الحصول على القرض.

- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الإجتماعية.

- بيان معاش إن وجد.

-إيصال مرافق حديث.

- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.