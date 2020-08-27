إجراءات الحصول على قرض المصروفات الجامعية من بنك ناصر بينها البحث الاجتماعي

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجامعي الجديد والمقرر في السابع عشر من أكتوبر المقبل 2020، يتيح بنك ناصر الاجتماعي، قرض تمويل المصروفات الجامعية، لتخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة في ظل جائحة كورونا.

الفئات المستحقة للمساعدة

تقدم خدمة سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين ماديا، والناجحين بانتظام في الجامعات الحكومية، شرط ألا يزيد سن الخريج عن 26 عاما، إضافة إلى من لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

شروط الحصول على قرض بنك ناصر للمصروفات الجامعية

- الحد الأقصى للقرض 50 ألف جنيه.

- فترة سداد القرض عام واحد.

- لا يشترط حد أدنى للراتب طالما يتحمل سداد القسط الشهري.

ضوابط الحصول على مساعدة المصروفات الجامعية من بنك ناصر

ـ بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضحا به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها.

ـ بيان النجاح عن الأعوام السابقة.

ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.