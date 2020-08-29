إزالة 16 حالة تعد بالبناء خلال يوم في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إزالة 16 حالة تعد بالبناء منها 14 تعد بالمباني وحالتين بالزراعة بولاية قطاع الري بعدد من مراكز المحافظة، خلال يوم واحد.

وأضاف محافظ الدقهلية، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أنه بذلك يرتفع إجمالي ما تم إزالته حتى الآن ليصل إلى 724 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وذلك منذ بدء أعمال الموجه 16 لإزالة التعديات في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 16، يأتي متواصلا مع سلسلة الحملات التي أطلقتها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدي واتخاذ الإجراءات المشددة حيال أشكال التعديات على أراضي الدولة تطبيقا للقانون.

وأكد وجود تنسيق كامل مع اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات استردادا لحقوق الدولة.