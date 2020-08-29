عاجل.. السيسي: انتبهوا.. البناء غير المخطط في نفس خطورة سد النهضة

وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط بـ"الخطير جدًا على الدولة المصرية"، مؤكّدًا أنَّه بنفس نسبة خطورة سد النهضة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "اللي واضح لينا موضوع المياه، لكن اللي مش واضح إننا لو استمرينا بالشكل ده من التعدي على الأراضي الزراعية".

وتابع رئيس الجمهورية: "99% من سكان مصر وصلهم مياه شرب نقية، بس اللي مأخر ده هو التوابع، ولو استمرينا في الطريقة دي من مخالفات البناء عمرنا ما هنوصل لنسبة 100%، لأن كل 10 بيوت بقت لوحدها".

وأردف السيسي: "الأرض الزراعية اللي بتدمروها هي اللي بتسكنوا جنبها دلوقتي، ولما تسكنوا جنبها دلوقتي هتشتغلوا فين؟ وده كلام قلته من 5 سنين، انتبهوا للتعديات على الأراضي الزراعية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.