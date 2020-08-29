المتهمون بقتل ثري عربي بالسيدة زينب يعترفون: حاول إبلاغ الشرطة

اعترف المتهمون بقتل ثري عربي داخل شقة في السيدة زينب أمام جهات التحقيق بتفاصيل الجريمة، مدعين أن جريمة القتل حدثت بالمصادفة: "كنا رايحين نسرق بس اللي حصل إننا لقيناه قاعد بيتكلم مع صاحبتنا اللي وضعت له المخدر في المشروبات وكان فايق، وأول ما شافنا داخل الشقة مسك التليفون وكان هيطلب الشرطة".

وأضاف المتهمون الأربعة في محضر الشرطة أنهم تمكنوا من توثيق المتهم مستخدمين قطع من ملابسه "قميص وبنطلون" ووضع لاصق على فمه، لكنه كان يستمر في المقاومة ويحاول الاستغاثة بالجيران، فاضطروا إلي خنقه حتى الموت، قبل أن يسرقوا متعلقاته ومبلغ مالي قدره 2000 جنيه من حافظة نقوده.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بعثوره على قريبه مقتولًا داخل شقته في ظروف غامضة، وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وبمناظرة جثة المجني عليه، تبين أن الواقعة حدثت قبل 4 أيام من اكتشافها وتعرض الجثة للتعفن.

وأظهرت المناظرة أن المجني عليه موثق بملابسه من اليد والقدم، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بجسده، كما عثر على قطعة ملابس "قميص رجالي" ملفوف حول رقبته مع وجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين أنه سبب الوفاة.