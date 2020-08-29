بلاغ يتهم الإخواني الهارب حمزة زوبع بالعمالة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18772 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الإخواني الهارب حمزة زوبع، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، بالعمالة لجهات أجنبية خارجية معادية لمصر والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قيادات الدولة.

كما اتهمه بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي في مصر، لإثارة الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وأضاف محمود في بلاغه، أن الهارب حمزة زوبع والذي يعد من القيادات المحرضة على العنف ضد مصر من الجماعة الإخوانية الإرهابية، استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش والشرطة المصرية وبث فيديوهات مفبركة لإثارة الرأي العام تنفيذا للأوامر التي يتلقاها من جهات خارجية معادية لمصر ومن قيادات التنظيم الإخواني الإرهابي الدولي.

وأضاف أنه رغم صدور العديد من الأحكام ضده للتحريض ضد مصر، وإدراجه على قائمة النشرة الحمراء، إلا أنه لم يرتدع ولا زال يرتكب جرائم وبصفة يومية ضد الدولة المصرية والمصريين.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه حمزة زوبع على قائمة النشرة الحمراء وتسليمه للسلطات المصرية.