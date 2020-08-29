كل ما تريد معرفته عن معرض "ديارنا" بالإسكندرية

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا بالإسكندرية وذلك بعد افتتاحها معرض ديارنا بمارينا 5 بالساحل الشمالي بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.

وترصد "الوطن" في نقاط معلومات عن معرض ديارنا بالإسكندرية لعام 2020:

- يقام المعرض على مساحة 450 مترا في منطقة الشاطبي - الأزاريطة - أرض كوتة بجوار مكتبة الإسكندرية.

- يعمل يوميا من الساعة 12 ظهرا - 12 منتصف الليل.

- يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

- العارضين يجددون من أعمالهم بشكل مستمر، مع استخدام أكتر من خامة في منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث.

وبالنسبة للقواعد التي أقرت الوزارة اتباعها أثناء التسوق بالمعرض:

- التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

- مراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين.

- توسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار.

- يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري.

- يتم تعقيم المعرض مرتين يوميا.

- إلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق.

- مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

- استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.