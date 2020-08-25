"القباج" تفتتح اليوم معرض ديارنا بالإسكندرية

تفتتح، اليوم، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية والذي يقام على مساحة 450 مترا في الشاطبي – الأزاريطة في أرض كوته بجوار مكتبة الإسكندرية.

ويشارك في المعرض 6 محافظات هي القاهرة، دمياط، الإسكندرية، شمال سيناء، المنوفية وسوهاج بعدد 40 عارضا وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والإكسسوار وأعمال الرسم على الخشب.

تتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020 كما يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى 12 مساءً.

وأعلنت التضامن أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.