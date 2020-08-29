محافظ أسيوط يتابع تبطين 23 ترعة بتكلفة 400 مليون جنيه

التقى محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، اليوم، المهندس محمود السعدي، المشرف العام على مشروعات تأهيل وتبطين الترع بوزارة الري، وذلك بديوان عام المحافظة، لمنافشة الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع بالمحافظة، وما تم تنفيذه حتى الآن، وما سيتم تنفيذه، ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة.

وتم خلال اللقاء، بحضور المهندس ياسر عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، مناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والتي يصل عددها إلى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة، بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

وقال محافظ أسيوط إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع هو بمثابة "نقلة حضارية"، تسعى إليها الحكومة في قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف، ونقلها إلى شكل حضاري، يساعد على تحسين البيئة، والحد من التلوث، وصولاً إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع، الذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية، لتبطين الترع التي تتفرع من نهر النيل، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع، مشدداً على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.

ومن جانبه، أكد "السعدي" على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى أن الدولة توليه اهتماماً كبيراً، لترشيد الفاقد من المياه، وتحسين الري بالقرى والنجوع، لافتاً إلى المتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

وكان محافظ أسيوط والمهندس محمود السعدي قد تفقدا أعمال تبطين عدد من الترع، من بينها ترع "بني غالب" و"مكاوي"، في قرى "نجع سبع" و"أولاد رايق" و"نجع عبدالرسول"، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع، كما استمعا إلى شرح من وكيل وزارة الري ومسئول المشروع عن معدلات التنفيذ لتبطين الترع بالقرى والمراكز ضمن المرحلة الأولى، التي تتم تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة الخزانات بوزارة الري.