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18 مليار جنيه تكلفة مشروع تبطين 7 آلاف كيلومتر من الترع

كتب:

محمد عزالدين
02:13 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
تبطين الترع

تبطين الترع

قال المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروع تبطين الترع، إنه تم طرح 3250كم من الترع لتأهيلها ورفع كفاءتها، من إجمالي 7 آلاف كم، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح الباقي للانتهاء من تأهيل وتبطين الترع خلال نهاية العام المقبل، موضحًا أن تكلفة تبطين الترع 18 مليار جنيه.

وأضاف "السعدي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أن تبطين الترع من شأنه الحفاظ على المياه وتقليل دورة الري وهدر المياه، مناشدًا المزارعين الحفاظ على المشروع وعدم إلقاء مخلفات نواتج الزراعة.

وأوضح أنه كان يتم تطهير الترع عدة مرات في العام الواحد لإزالة الحشائش المتواجدة بها، ولكن عند تبطين تلك الترع لن يكون هناك أعمال للكراكات أو الصيانة، مؤكدًا أن أعمال التبطين لا تؤثر على إيصال المياه للمزارعين "5 أيام عمالة و10 أيام بطالة".  

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