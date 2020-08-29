شروط إعادة فتح الحضانات المغلقة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها منذ منتصف يوليو وحتى الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة، لافتة إلى أنه تم التأكيد على التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت التضامن، في بيان لها، اليوم، إلى أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى كل المحافظات، ولم يتم إغلاق سوى 4 حضانات فقط، اثنتان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة بالقليوبية وحضانة بمحافظة بني سويف، مؤكدة أن شروط إعادة فتح الحضانات كالتالي:

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ 80 % فقط حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

- التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بُعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بـڤيروس كورونا.

- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات:

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون".

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضًا:

- ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى.

- فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.