التضامن تعيد فتح 150 حضانة بالقاهرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال محمد سيد مدير مديرية التضامن بمحافظة القاهرة، إنّه جرى إعادة فتح أكثر من 150 حضانة حتى الآن، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأضاف سيد، لـ"الوطن"، أنّ وزارة التضامن أعلنت شروط إعادة فتح الحضانات، والمتمثلة في وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستعابية طبقًا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد.

ولفت إلى قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

وشملت الإجراءات، خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضًا، أنّه حال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ومراعاة عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.