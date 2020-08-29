التفاصيل الكاملة لعملية التبرع بالدم وعناوين مراكزها

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملات التبرع بالدم على مستوى جميع المحافظات، موضحة الاستخدامات المختلفة لمكونات الدم، وطرق التسجيل للتبرع بالدم من خلال موقع فيس بوك، وعناوين مراكز التبرع بالدم على مستوى الجمهورية.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للتبرع بالدم بداية من عملية التسجيل من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصولا لعناوين ومراحل التبرع بالدم، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

استخدامات مكونات الدم

ـ تستخدم كرات الدم الحمراء في علاج مرضى أنيميا البحر المتوسط، سرطان الدم، الكبد، الكلى، وحالات النزيف بالحوداث والعمليات.

ـ تستخدم الصفائح الدموية في علاج مرضى الأورام، زراعة الأعضاء، وبعض أمراض الدم، وهي عبارة عن خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي، وظيفتها الأساسية إذا حدث نزيف بالجسم تتجمع مع بعضها لوقف هذا النزيف.

ـ تستخدم البلازما في علاج مرضى الهيموفيليا "النزيف المتكرر"، أمراض الكبد، الحروق، أو الحوادث، وهي تمثل 55% من دم الانسان، وتتكون من 92% ماء، 8% بروتين وأجسام مضادة.

فوائد بلازما الدم

نوهت وزارة الصحة بأن المتبرع بالبلازما يمكنه التبرع 12 مرة في السنة، وحددت فوائد البلازما فيما يلي:

ـ التخلص من مخلفات العمليات الحيوية، ونقلها إلى الكبد والكلى، للتخلص منها نهائيا.

ـ معالجة عوامل التجلط، للمساعدة في التقليل من النزف النشط.

ـ الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

ـ تنظيم درجة حرارة الجسم.

مراحل وعناوين مراكز التبرع بالدم على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة عن عناوين مراكز التبرع بالدم، والمراحل التي تمر بها العملية التبرع بالدم، على مستوى الجمهورية كالتالي:

مراحل التبرع بالدم

ـ يتم استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع.

ـ يملأ المتبرع استبيانا لتأكيد رغبته في التبرع بالدم.

ـ التأكد من أنّ المتبرع تنطبق عليه شروط التبرع بالدم، وهي أن يكون سنه من 18 إلى 60 عاما، غير مصاب بأمراض مزمنة، لا يتناول أدوية تمنع تبرعه.

ـ الكشف الطبي على المتبرع على ألا يقل وزنه عن 50 كيلو جرام، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18، وعند النساء من 12 إلى 18، نبض القلب يكون من 60 إلى 100، وضغط الدم يكون 90/ 60 إلى 180/ 100.

ـ تتم مرحلة التبرع بالدم في 15 دقيقة فقط.

ـ بعد التبرع ينقل كيس الدم إلى قسم المشتقات والعينات، وإلى قسم الفحص الفيروسي.

ـ يتم فصل الدم إلى كرات الدم الحمراء، البلازما، الصفائح الدموية.

ـ يتم تحديد فصيلة الدم من العينة، مع التأكد من عدم وجود أي عدوى بها.

ـ بعد التأكد من سلامة دم المتبرع، ينقل إلى قسم الصرف، بكل فروع خدمات نقل الدم القومية.

ـ يتم تسليم المتبرع تقرير معتمد لنتائج تحاليل الدم خلال 15 يوما بعد التبرع.

ـ يمكن صرف أكياس الدم للمرضى في الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسي، فروع خدمات نفل الدم القومية على مستوى الجمهورية، المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، كما يمكن للمرضى بالمستشفيات الخاصة صرف أكياس الدم.

خطوات التبرع بالدم عبر فيس بوك

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخطوات يجب اتباعها من أجل التبرع بالدم بشكل آمن ومنتظم من خلال التسجيل عبر خاصية التبرع بالدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كالتالي:

ـ زيارة قسم التبرع بالدم من خلال فيس بوك من خلال الرابط

عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية

ـ المركز الإقليمي بالإسكندرية، ميدان عبدالقادر أبو عقاده، داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد، 034951971.

ـ المركز الإقليمي بالعباسية، 5 شارع السكة البيضاء، أمام مصلحة الجوازات والهجرة، العباسية، 0226858645.

ـ المركز الإقليمي بدار السلام، 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح، 0225322037.

ـ المركز القومي لنقل الدم بالجيزة، 51 شارع وزارة الزراعة داخل سور المصل واللقاح، 0237613117.

ـ المركز الإقليمي بدمنهور، 1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدور الثاني مبنى الطب الحرج، 0453337097.

ـ المركز الإقليمي بالمنصورة، ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف، 0502266791.

ـ المركز الإقليمي في طنطا، شارع حافظ وهبي، خلف الأبنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، 0403509575.

ـ المركز الإقليمي بأسوان، طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي، 0972418629.

ـ المركز الإقليمي بسوهاج، مدينة مبارك الطبية، شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي، 0932110117.

ـ المركز الإقليمي بالمنيا، كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا، 0862339241.

ـ المركز الإقليمي بالإسماعيلية، عرايشية مصر، ميدان المطافي، 0643103837.

ـ المركز الإقليمي بالزقازيق، داخل مستشفى الأحرار التعليمي، 0552380742.

ـ المركز الإقليمي ببنها، المقر الإداري كوبري اسنيت القديم، طريق كفر شكر، مقر قسم الصرف، شارع عبد الستار ببنها أمام المستشفى العام، الدور الثالث، أعلى مبنى الاسعاف، 0132530179.

ـ المركز الإقليمي بشبين الكوم، شارع جمال عبد الناصر بحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي، 0482331379.

ـ المركز الإقليمي بقنا، داخل مستشفى قنا العام، أمام مدرسة التمريض، 0963344842.

ـ المركز الإقليمي بأسيوط، أسيوط الأربعين، مستشفى الإيمان العام، الدور الأرضي، 0882370016.

ـ المركز الإقليمي ببني سويف، الحي الأول شرق النيل بني سويف، 0822088186.

ـ المركز الإقليمي بكفر الشيخ، شارع الجمهورية، أسفل مديرية الشؤون الصحية، 0473220249.

ـ المركز الإقليمي بشرم الشيخ، داخل مستشفى شرم الشيخ الدوي، السكن الإداري، 0693661640.

ـ المركز الإقليمي بالغردقة، الأحياء المائية، أمام كلية التربية، 0653614015.

ـ المركز الإقليمي بمرسى مطروح، ك 7 علم الروم، 0464935368.

ـ المركز الإقليمي بالفيوم، تقسيم مصطفى حسن، خلف مستشفى الفيوم العام، بجوار مرفق الإسعاف، مصنع الأدوية القديم، 0842170311.

ـ المركز الإقليمي بالعريش، داخل مستشفى العريش العام، شارع الجيش، 0683352525.

ـ المركز الإقليمي بالأقصر، داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، 0952283579.

ـ المركز الإقليمي بالوادي الجديد، الخارجة، داخل مستشفى الخارجة العام، 0922932074.

ـ المركز الإقليمي بدمياط، منطقة الأعصر، بعد مديرية الأمن، داخل نطاق المستشفى التخصصي، 0572379696.

ـ المركز الإقليمي بالسويس، داخل حرم مستشفى السويس العام، 0623444093.

ـ المركز الإقليمي ببورسعيد، شارع أوجيني أمام مستشفى السلام، بورسعيد، 0663221605.