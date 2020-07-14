تدشين مبادرة لمواصلة التبرع بالدم لمرضى شفاء الأورمان بالأقصر

قال الدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، إنه حرصاً من إدارة المستشفى على تقديم الخدمة الطبية المتكاملة لمريض السرطان في صعيد مصر، قررت المستشفى مؤخراً إنشاء بنك الدم الخاص بالمستشفى، وتم إمداده بأحداث الأجهزة والوسائل والأساليب العلمية، والذي يتم داخله تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحية المهنية لضمان سلامة وآمان وفعاليات الدم المقدم لصالح المريض.

ووجه يعقوب الدعوة لكافة شباب وفتيات محافظات الصعيد وطلبات الجامعاة والكليات المختلفة بمواصلة مسيرتهم التي أطلقوها خلال الشهور الماضية منذ افتتاح بنك الدم، وذلك لإستكمال دعم مرضى السرطان في تلك الظروف، حيث إن التبرع بالدم مهم وطريقة الوحيد هو المتبرع فقط، قائلاً: "اتبرع عشان خاطر أهلك وأهلى وتوفير الدم لهم بالمستشفى، إتبرع لصالح مستشفى شفاء الأورمان".

وأوضح مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، أنه داخل البنك الفريق الطبي يكون على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال المتبرعين على مدار الساعة بصورة يومية، وذلك عبر عمل تسجيل للمتبرع بمنطقة السكرتارية، وعمل اختبار للفيروسات للمتبرع وعمل صورة دم كاملة للتأكد من صلاحية المتبرع لتقديم الدم أو مشتقاته.