"الصحة" تحدد خطوات التبرع بالدم عبر "فيس بوك"

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها من أجل التبرع بشكل آمن ومنتظم من خلال التسجيل عبر خاصية التبرع بالدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آلية التسجيل عبر الخاصية من خلال زيارة قسم التبرع بالدم على الفيس بوك https://www.facebook.com/donateblood، ليقوم المتبرع بتسجيل بياناته الشخصية واختيار الميعاد الذي سيقوم به بالتبرع، كما تتيح خاصية التسجيل عبر "فيس بوك" الاطلاع على أماكن التبرع بالدم القريبة من منطقة المتبرع، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن 15366 للتعرف على خدمات بنوك الدم القومية.