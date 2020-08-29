شعبان سعيد: القانون لا يفرق بين الجنسين في قضايا التحرش

قال المحامي شعبان سعيد، إن التحرش بالرجال موجود في القانون، والقانون لا يفرق بين رجل وامرأة ولا يعرف التمييز، فالجميع أمام القانون سواء، والتحرك القضائي يبدأ مع تقديم البلاغات الرسمية في تلك الوقائع وأن النيابة العامة تكون مهمتها التحقيق وفحص الإدعاءات محل الشكوى، من خلال جمع الأدلة وفي حالة ثبوتها تأخذ النيابة قراراتها بحق المتهمين وفقًا للقانون.

وأوضح "سعيد" أن تحرش الرجل بالرجل قاصرًا على التحرش اللفظي، أما وضع اليد على أماكن العفة فهي هتك عرض وليست تحرشًا، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، والعقوبة في القانون واضحة.

وتنص المادة (269) على أن "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

وأعلن الممثل عباس أبو الحسن، عن تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان بالإسكندرية، أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، كما أعلن المطرب تميم يونس عن تعرضه للواقعة نفسها أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة.

وأصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، بياناً عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفاً إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بصلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية، بل وطالت أضرارها كافة أفراد أسرته.

وأكد الدكتور باسم سمير، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الاتهامات: "جرى البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه، ولن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر، وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون".