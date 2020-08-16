القبض على موظف بكفر الشيخ بتهمة التحرش بطفلة داخل كشك حلويات

ألقت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، القبض على موظف متهم بالتحرش بطفلة بالقوة وملامسة أماكن حساسة في جسدها، داخل كشك حلويات يملكه بمنطقة سخا، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ "علاء الدين. ا. م"، 65 عاماً، موظف بالمعاش، يتهم فيه "عادل. ع. ح"، 54 عاماً، موظف، بالتحرش بطفلته الصغيرة بالقوة داخل كشك يملكه بحي سخا دائرة القسم.

وأوضح البلاغ أن الجيران في المنطقة أبلغوا والد الطفلة بسماعهم استغاثة طفلته داخل كشك المشكو في حقه، واكتشفوا تحرشه بها بالقوة من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها.

وأسفرت تحريات الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، عن صحة الواقعة، وألقي القبض على الموظف المشكو في حقه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أنكر الاتهام مدعياً أن الطفلة كانت تلهو في الكشك الخاص به وعندما طردها ونهرها حضر ذووها وتشاجروا معه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 لسنة 2020، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.