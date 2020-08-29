التفاصيل الكاملة للخدمة العامة بعد إعلان أدائها مطلع أكتوبر

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

وترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة للخدمة العامة، الجهة التابعة لها، القطاع، الفئة المستحقة، الشروط والأحكام، إجراءات الحصول عليها، وطريقة التسجيل بها، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الجهة المقدمة للخدمة العامة

تتبع الخدمة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية قطاع التنمية الاجتماعية.

الفئات المستحقة لأداء الخدمة العامة

ـ أوضحت الوزارة أن الشباب هي الفئة الوحيدة المستحقة لأداء الخدمة العامة.

ـ تكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

ـ الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

ضوابط أداء الخدمة العامة

ـ الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج​.

ـ صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته.

ـ يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ​.

إجراءات التقدم لأداء الخدمة العامة

ـ يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفينن طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل.

ـ يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشؤون الاجتماعية، والتي تستقبل الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة للتقدم لأداء الخدمة العامة

ـ صورتان من الرقم القومي.

ـ صورتان من المؤهل الدراسي.

ـ صورتان من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

ـ 3 صور شخصية.

ـ يستوفى الخريج نموذج (1خ ع) محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

ـ يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد بإتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة، وتعتبر مسوغا أساسيا من مسوغات التعيين.

تسجيل مكلفي الخدمة العامة

ـ يتم التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://13.81.125.67/FreshGraduate/App_Pages/View/FreshGraduat.aspx?New=True&Pass=False

ـ تعبأة البيانات المطلوبة وإرسالها.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار، بالإضافة إلى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم، إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم اعتبارًا من 1 سبتمبر لتسجيل أنفسهم.

مجالات تكليفات الخدمة العامة

تشمل مجالات التكليف، العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة، عددا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل:

ـ حياة كريمة.

ـ وبرنامج وعي.

ـ وفرصة والمشروطية الصحية.

ـ 2 كفاية.

ـ لا أمية مع تكافل.

ـ التأمينات الاجتماعية.

ـ أطفال بلا مأوى.

ـ رعاية الأيتام، الأسر البديلة.

ـ رعاية المسنين.

ـ بنك ناصر.

ـ محو الأمية.

ـ تكافل وكرامة.

ـ الأسر المنتجة.

ـ التنمية الاجتماعية.

ـ خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.

ـ النيابة الإدارية والنيابة العامة.