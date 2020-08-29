الاتحاد الأوروبي: وفاة 4 معتقلين خلال عام بالسجن في تركيا

اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم، أن وفاة محامية مضربة عن الطعام في تركيا دليل على تردي وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه اليوم، أن المحامية ابرو تيمتك هي رابع شخص يتوفى في السجون التركية منذ بداية العام نتيجة الإضراب عن الطعام، مشيراً لوفاة موسيقيين هما Helin Bölek وIbrahim Gökçek ورجل ثالث يدعى Mustafa Koçak.

واعتبر البيان أن وفاة المعتقلين الأربعة ونضالهم للحصول على محاكمات عادلة دليل على الحاجة الملحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، والتي تدهورت بشدة خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن تركيا يجب أن تظهر بشكل طارئ تحسنا ملحوظا في حكم القانون واحترام الحريات الأساسية.

كان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد بيتر ستانو قد قال أمس: "الاتحاد الأوروبي يعبر عن الحزن الشديد لوفاة المحامية التركية إبرو تيمتك بعد 238 يوماً من إضراب عن الطعام" وهي في السجن. وطاردت الشرطة المشيعين بعد مراسم الدفن.

وفي وقت سابق، اشتبكت الشرطة المدعومة بالعربات المصفحة مع أنصار تيمتك في مناطق كثيرة في اسطنبول في حين كانت مروحية للشرطة تحلق في الأجواء.

وكانت المحامية وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام في السجن أيضاً، عضوين في "رابطة المحامين المعاصرين" المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا.

وتتهم السلطات التركية هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة "إرهابية".

وحُكم على تيمتك، الموقوفة منذ سبتمبر 2018، بالسجن 13 عاماً بعد إدانتها وبدأت في فبراير إضراباً عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وكانت تيمتك محتجزة في سجن سيليفري، وهو مجمع سجون ومحاكم ضخم على أطراف اسطنبول.

وفي أكتوبر الفائت، أيدت محكمة استئناف في اسطنبول أحكام السجن الصادرة بحق المحامين.

ورفضت محكمة في إسطنبول الشهر الماضي الإفراج عن المحامية تيمتك على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن. وبدلا من الإفراج عنهما نقل المحاميان إلى مستشفيين مختلفين في يوليو الماضي.