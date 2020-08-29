محلل سياسي: أمريكا توظف تركيا لكبح جماح روسيا بالمنطقة

قال بشير عبد الفتاح، المحلل السياسي، والخبير في الشأن التركي، إن الهدوء في رد فعل أوروبا إزاء ما تحدثه تركيا في المنطقة سيبقى مستمرًا حتى تتجاوز أنقرة الخطوط الحمراء التي حددتها الدول الأوروبية، ورفع غطاء الولايات المتحدة وضوئها الأخضر عن تركيا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية هبة جلال، أن أوروبا منقسمة الآن حيال تركيا، فبعض دولها تطالب بإجراءات عقابية رادعة مثل اليونان وقبرص وفرنسا، وأخرى ترى أنه مازالت هناك مصالح مع تركيا لا سيما في ظل التهديد بورقة اللاجئين، وبالتالي يفضل أصحاب هذا الرأي الحوار بدلًا من التصعيد.

وأوضح أن الولايات المتحدة توفر غطاءً لتركيا، لأنها توظفها لكبح جماح روسيا في ليبيا وجنوب المتوسط، لذلك تستفيد "أنقرة" من التناقض الدولي والانقسام الأوروبي، خاصة أن دول الاتحاد تعتمد قاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات السياسية، وفي ظل عدم التوافق تستفيد تركيا.