مصرع ربة منزل أمام بيتها في الدقهلية بـ"رصاصة طائشة"

لقيت ربة منزل بالدقهلية، اليوم، مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري أثناء خروجها من بيتها، في قرية "العزيزة" مركز المنزلة.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنزلة، إشارة من نقطة شرطة العزيزة، بوفاة "منال أ. ش."، وشهرتها "أم توفيق" متأثرة بإصابتها بطلق ناري.

وأكد شهود العيان، أن المتوفاة خرجت من بيتها لشراء بعض احتياجاتها من أمام البيت فأصيبت بطلق ناري طائش، متهمين بعض الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بالتسبب في وفاتها.

ووجه اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، لسرعة ضبط المتهمين.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم، مطالبين بسرعة القبض على المتهمين، وأطلقوا هاشتاج "نطالب بحق أم توفيق رواج" و"عايزين حق أمنا".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.