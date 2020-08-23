عاجل.. مصرع 3 متهمين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في قنا

لقي 3 عناصر إجرامية خطرة من الخارجين عن القانون بقرية أسمنت بمركز نقادة بقنا، مصرعهم، وأصيب رابع، أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ةكانت مديرية أمن قنا، شنّت حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومركز شرطة نقادة برئاسة العقيد محمد الجزار مأمور المركز، لمداهمة وضبط العناصر الإجرامية، بقرية أسمنت التابعة لدائرة نقادة.

واستهدفت الحملة القضاء على بؤرة إجرامية وضبط الخارجين عن القانون، في قرية أسمنت بمركز نقادة.

والمتهمون مطلوبين على ذمة قضايا سرقة بالإكراه وتبديد وخطف وتجارة أسلحة، وهم "محمد. ا. ع"، عاطل، ومقيم في أسمنت، و"عزاز. ع. م"، عاطل، ومقيم في الأوسط قمولا، و"عبدالحميد. ش"، وشهرته "حماده. ر"، مزارع، 39 عامًا، مقيم في أسمنت، هاربين من عدة قضايا أخرى، وإصابة شقيق أحدهم "عبيد. أ. ع"، عاطل، وهارب من قضية قتل سابقة.

ونقلت الجثث والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.