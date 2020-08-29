مصرع عنصر إجرامي وإصابة 2 في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي مصرعه فيما أصيب 2 آخران، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في زراعات القصب بمركز الوقف، شمال قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخرين في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في زراعات القصب المتاخمة، فيما فر المصاب الثاني هاربا وسط زراعات القصب.

وأضاف مرفق إسعاف قنا، أن "عبد الناصر. ع. ع"، 30 عاما، لقي مصرعه، وأصيب "مرعي. ع. محمد"، 30 عاما.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى الوقف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.