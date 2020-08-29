"بحبك وبرتاحلك" لأنغام تحصد 600 ألف مشاهدة في 24 ساعة

حصدت أغنية "بحبك وبرتاحلك"، للفنانة أنغام، 600 ألف مُشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء أمس الجمعة.

أغنية "بحبك وبرتاحلك"، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، حيث كتبت: "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت.. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك.. دلوقتي على حسابي الرسمي على تيك توك".