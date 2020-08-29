رانيا يوسف تهنئ أنغام على "بحبك وبرتاحلك": من نجاح لنجاح يا أحلى أنغام

هنأت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، المطربة أنغام بعد طرح كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك".

وكتبت رانيا: "الأغنية والكليب حلوين جدا من نجاح لنجاح يا أحلى أنغام"

طرحت الفنانة أنغام منذ ساعات، أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات "انستجرام"، قائلة: "شوفوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب.أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم".