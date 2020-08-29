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محمود مسلم

روتاري مصر توقع بروتوكول تعاون مع "العالمي للأورام" للتوعية بالمرض

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الوطن
03:28 م | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من توقيع الاتفاقية

جانب من توقيع الاتفاقية

وقع أسامة الأحمر محافظ روتاري مصر المنطقة 2451، ورئيس لجنة الوقاية والكشف المبكر عن أمراض السرطان، أول بروتوكول للمنطقة الروتارية في عام 20/21، بالتعاون مع المركز العالمي للأورام SUN، الدكتور عمرو عبدالعزيز والدكتور ياسر القرم، وشركة PMED للندوات والتعليم الطبي، لإطلاق أول مشروعات اللجنة ‏Oncology بالعربي المملوكة لشركة PEMD.

ويعد أول مشروعات اللجنة برنامجا يبث على السوشيال ميديا؛ للتوعية بكل ما يتعلق بأمراض السرطان بواسطة أستاذه متخصصة في أمراض الأورام وبأسلوب مبسط؛ لتسهيل تلقي المعلومة العلمية الموثقة الصحيحة إيمانا من الأطراف الثلاثة بدورهم ومسؤوليتهم تجاه المجتمع والأفراد طامحين في تغيير مفاهيم الأفراد الخاطئة عن مرض السرطان، وتغيير أسلوب حياتهم لممارسات وعادات صحية وسليمة وتخفيف العبء المادي على الأسرة والدولة في الإنفاق علي العلاج.

ويُؤمن البرنامج بأن المجتمع لا ينهض إلا بالأفراد الأصحاء بدنيا، لأنهم القادرون على العمل وإحداث تنمية في شتى المجالات، وسيجرى إطلاق البرنامج عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.

كما أطلق المحافظ أسامة الأحمر مبادرة لتسكين المرافقين للمرضى والتطوع من أعضاء الروتاراكت؛ لتوصيل المرضى وذويهم لتلقي العلاج في مستشفيات الإسكندرية، وجرى الاحتفال في حضور نخبة من أستاذة كلية الطب في مختلف التخصصات، والمحافظ السابق الدكتور عاصم عبدالرازق، وعددا من قيادات المنطقة ورؤساء اللجان، ورؤساء الأندية.

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