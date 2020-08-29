مقتل شاب ليبي جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر مقتل شاب ليبي متأثرا بجروح، أصيب بها جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس ليل أمس.

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا، اليوم، تؤكد دعمها للحفاظ على حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي، في تعقيب على الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام والمطالبة بإصلاح الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكر البيان أن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

وتحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.