الجزار: 300 مليار جنيه تكلفة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرى

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة كانت تنتهج مبدأ التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وحاليا تحولنا من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام الآمن لها في ظل ندرة المياه الموجودة حاليا؛ وبالتالي نحاول في كل قطرة مياه متوفرة لدينا أن نعيد استخدامها بشكل آمن، أو نعيد أما ضخها إلى المجاري المائية المحيطة أو استخدامها بشكل مباشر لاستخدامات أخرى لكي نعظم من استخدام المياه.

وأضاف الجزار، أن محطات معالجة الصرف الثلاثية مكلفة ولكن التكلفة لابد منها، والدولة في خلال فترة الـ6 سنوات السابقة قامت بعمل 54 محطة معالجة ثلاثية تخطت الـ1.6 متر مكعب يوم وبتكلفة تجاوزت 14 مليار جنيه.

وأكد، أنه في مجال الصرف الصحي والمياه بشكل عام حجم الإنفاق في الـ 6 سنوات السابقة إذا أضفنا له ما تم إنفاقه من هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 40 مليار جنيه، بإجمالي 174 مليار جنيه وهذا حجم كبير للغاية وهو ما أتاح لنا أن ننقل خدمة الصرف الصحي في مصر في القري من 12% منذ عام 2014 إلى 37.5% حاليا، وفي نهاية يونيو عام 2021 سنصل إلى 42.5% من إجمالي سكان الريف والذين يصلوا حاليا إلى 58.5 مليون نسمة.

وتابع، أننا ضاعفنا المناطق المخدومة إلى 3 أضعاف النسبة التي كانت عليها منذ عام 2014 ولكن للأسف ما زال أمامنا سكة طويلة لأن التكلفة التقديرية للإنتهاء تماما من صرف صحي القري 300 مليار جنيه للمتبقين وصرفنا 174 لإتمام مشروع الصرف الصحي.