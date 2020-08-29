محافظ أسيوط يوجه بتشديد الرقابة على المناطق الصناعية

شدد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، على تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة لجميع المناطق الصناعية والمنشآت والمواقع والمصانع والمخازن، التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من مدى توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية، وذلك للتصدي للأخطار قبل وقوعها، حرصاً على سلامة المواطنين، وتدريب العاملين بتلك المواقع على مواجهة جميع الأخطار والأزمات، من خلال التجارب العملية بمواقع العمل.

وقامت لجنة المتابعة، برئاسة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، بزيارة بعض المصانع بمنطقة "بني غالب الصناعية"، بمركز أسيوط "الصفا"، لمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت، ومراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، رافقه خلال الزيارة كمال خليفة، وكيل مديرية التموين، وعلي سيد، وكيل مديرية القوى العاملة، وحسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من مسئولي الحماية المدنية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة، وتم خلال الزيارة تنفيذ بعض التجارب العملية على استخدام أدوات الاطفاء ومواجهة الحرائق التي قد تطرأ على تلك المنشأت، والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بها.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر قراراً رقم 803 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كافة المواقع، والتصدي للمخاطر قبل وقوعها، حرصاً على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.

كما كلف المحافظ أعضاء اللجنة المشكلة بوضع برنامج زمني للمرور على كافة المواقع من مصانع ومستودعات ومخازن خاصة وحكومية بدائرة المحافظة، لبيان مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية بهذه المواقع، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بحصر المستودعات والمخازن والمصانع بدائرة كل مركز، حتى تتمكن اللجنة من زيارتها والتأكد من تطبيقها لاشتراطات الأمان.