محافظ أسيوط ورئيس هيئة الاستثمار يتفقدان شركات "عرب العوامر" الصناعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة، ضمن جولاته بمحافظات الصعيد، والتي شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، واستمرت على مدار 4 أيام.

وهدفت زيارات الرئيس التنفيذي للهيئة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والمخططات الاستثمارية لها، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل كافة العقبات.

وتفقد محافظ أسيوط، ورئيس الهيئة، بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب، منها مصنع "الترا ميديكال للمستلزمات الطبية"، وفرع شركة "كوكاكولا"، وشركة "شيبسي للصناعات الغذائية"، وتابع سير العمل بتلك الشركات، وشاهد خطوط الإنتاج بها، واستمع إلى شرح عن مراحل الإنتاج والتطور بتلك الكيانات التي توفر الآلاف من فرص العمل لابناء المحافظة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية دعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظة، لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات، مشيرًا إلى الاتفاق على وضع خطة للترويج لها على الخريطة الاستثمارية، وكذلك التنسيق بين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة والهيئة للتيسير علي المستثمرين وسرعة تذليل أي صعوبات قد تواجه مشروعاتهم.

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها، لجذب استثمارات جديدة، وإتاحة الفرصة للشباب لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.