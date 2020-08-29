الموارد المائية العراقية: سد مكحول في انتظار إشارة البدء

قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم، ان سد مكحول بانتطار إشارة البدء، مضيفة في بيان: "عندما يصدر القرار الرسمي من الحكومة باستئناف العمل في سد مكحول فإن لن يبدأ من الصفر وإنما استئناف لأعمال سبقت المباشرة بها".

وأضافت: "ما زال يمكن الاستفادة منها وهذا سيختصر علينا الكثير من الوقت والجهد، فساحة العمل ومواقع السكن والورش والمعامل مستملكة ويمكن استغلالها فورا عند استئناف العمل، وحفريات الجانب الأيسر شبه منجزة وحفريات الجانب الأيمن انجز قسم كبير منها"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت الوزارة العراقية، "كما أن ملاكات الوزارة التي تدربت على حفارات الجدار العازل لازال معظمهم في الخدمة وسيباشرون العمل مجددا حال وصول المعدات، ونسبة الأضرار في الجسر الخدمي لا تتجاوز 25 % وسيمكن إصلاحه بوقت قصير، وهياكل المجمع السكني قائمة ويمكن اكمالها خلال فترة قصيرة"، مشيرة إلى أن المدرسة ومحطة الوقود والمرافق الخدمية الأخرى بحالة متوسطة ويمكن إعادة تأهيلها بسرعة.

وأكدت الموارد المائية، أن الكثير من الخبرات التي قادت عمليات التنفيذ الأولى لازالوا في الخدمة ويتطلعون إلى إكمال مابدأوه، وعندما يرد الوزارة الإيعاز بالمباشرة فستواصل ملاكات وزارة الموارد المائية العمل ليلا ونهارا لتقديم هذا المنجز هدية للمواطن العراقي في أقصر فترة ممكنة.