تجديد حبس 4 اعتدوا على شاب من ذوي الهمم بالتبين

قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح التبين، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبين من التحقيقات والتحريات، أن المتهمين تعدوا بالضرب على الضحية، واستخدموا البلطجة والقوة لمنع المجني عليه من ركن سيارته بالشارع.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا من شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، 30 عامًا، يفيد بقيام 4 أشخاص من كبار العائلات بمنطقة التبين بالتعدي عليه بالضرب واستخدام البلطجة والقوة ضده.

وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث التبين، ودلت تحريات النقيب محمد شاهين على صحة البلاغ، وأكدت أن المتهمين الأربعة استخدموا القوة والسلاح الأبيض، وتعدوا بالضرب على الضحية، وحاولوا إجباره بعدم ركن السيارة بالشارع، وحُرر محضر بالوقاعة، وتولت النيابة التحقيق.