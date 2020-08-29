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محمود مسلم

خلال 24 ساعة .. ضبط 2572 سائق لمخالفتهم أرتداء الكمامة

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الوطن
12:06 م | السبت 29 أغسطس 2020
حملة أمنية

حملة أمنية

 فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

 وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2572) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 

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