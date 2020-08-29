أسهم التكنولوجيا الأمريكية تسجل 9.1 تريليون دولار للمرة الأولى بالتاريخ

دفعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، وأصبح القطاع الآن أكثر قيمة من سوق الأسهم الأوروبية بأكملها لأول مرة في التاريخ، وفقًا لأحدث الأبحاث الصادرة من "بنك أوف أمريكا" Bank of America، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار البنك في مذكرة إلى أن إجمالي رأس المال السوقي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بلغ 9.1 تريليون دولار، متجاوزًا بذلك السوق الأوروبية بأكملها، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا، والتي تقدر الآن بـ 8.9 تريليون دولار.

وقال البنك، إنه في عام 2007، كان حجم السوق الأوروبية 4 أضعاف حجم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

واستمرت الأسماء التكنولوجية الكبيرة في لعب دور كبير في قيادة السوق إلى مستويات قياسية جديدة حيث انتعش مؤشر S&P 500 بأكثر من 55% من أدنى مستوى له في مارس الماضي. لكن النمو أدى أيضًا إلى تزايد المخاوف بشأن تركيز سوق الأسهم الأمريكية في حفنة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.